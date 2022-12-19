Путин заявил об уверенном противостоянии Москвы и Минска санкциям Запада

Россия и Белоруссия уверенно и эффективно противостоят санкционному давлению, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.

«Сообща мы противостоим санкционному давлению со стороны недружественных государств, попыткам изолировать Россию и Белоруссию на глобальных рынках. Координируем шаги по минимизации влияния незаконных ограничительных мер на экономику наших стран. И делаем это достаточно уверенно и эффективно», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными.

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