 

Путин опроверг планы «поглощения» Россией Белоруссии

19.12.2022, 21:11, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Россией Белоруссии.

«У РФ нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом», – сообщил он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, информирует ТАСС. 

Ранее Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02.21 / Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 млн человек

25.06.21 / Евросоюз продлит санкции против России, введенные из-за Украины – Мишель

20.06.21 / Свитолина и Костюк сыграют в паре на турнире WTA в Великобритании

04.07.20 / Обвинения в адрес НБУ в отсутствии возможности для кредитования – безосновательны. Это дымовая завеса

19.01.22 / В Черкассах школьница выиграла всеукраинскую олимпиаду по 10 предметам

01.03.22 / Британские ученые создали биоробота, передвигающегося при помощи фотосинтеза

30.06.21 / Шевченко: Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины

05.04.21 / В МИД не исключили появления в РФ альтернативы системе SWIFT

26.09.21 / На свалке под Барнаулом обнаружили десятки паспортов

13.02.22 / Канада объявила о переводе своих дипломатов в Украине из Киева во Львов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика