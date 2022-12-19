Путин опроверг планы «поглощения» Россией Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Россией Белоруссии.

«У РФ нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом», – сообщил он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, информирует ТАСС.

Ранее Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными.

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