Путин опроверг планы «поглощения» Россией Белоруссии
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Россией Белоруссии.
«У РФ нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом», – сообщил он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, информирует ТАСС.
Ранее Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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