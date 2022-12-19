 

Путин: Москва и Минск продолжат практику совместных военных учений

19.12.2022, 21:11, Новости дня
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Россия и Белоруссия решили продолжать практику совместных военных учений, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Путин напомним, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины РФ и Белоруссии ведется совместное военное планирование. По его словам, «действует российско-белорусская региональная группировка войск, в настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей нашей страны». Глава государства добавил, что «создана и несет боевое дежурство единая система противовоздушной обороны», передает РИА «Новости».

Российский лидер также подчеркнул, что Россия продолжит готовить экипажи для самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных под возможность несения авиационных боеприпасов с ядерной боевой частью (БЧ). Путин уточнил, что «такая форма сотрудничества – не наше изобретение». «США, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий», – сказал президент России, пишет ТАСС.

Ранее Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными. В свою очередь Лукашенко заявил, что укрепление отношений между Россией и Белоруссией является естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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