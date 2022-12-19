 

В РФ начались продажи кроссовера Haval H6 нового поколения по цене до 3 млн рублей

19.12.2022, 20:55, Разное
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В РФ приступили к продажам нового кроссовера Haval H6.

Автомобиль еще совсем недавно был доступен только в Казахстане, однако теперь машины доступны у местных дилеров в России. Некоторые комплектации в наличии, тогда как более продвинутые версии можно оформить по предварительному заказу. Модель Haval H6 в актуальной версии никогда ранее не появлялась в РФ официально.

Под капотом установили 1,5- и 2,0-литровые агрегаты с мощностью от 150 до 204 л.с. Во всех версиях установили роботизированную коробку передач, тогда как покупателям доступны на выбор модификации с передним или полным приводом. Остальные конфигурации пока не сообщаются.


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