Компания Chery представила изображения нового электрического кроссовера Chery eQ7

Китайский автомобильный гигант Chery готовится выпустить новый электрический кроссовер Chery eQ7.

Официальная премьера состоится во второй половине следующего года. В Сети пока доступны лишь несколько тизеров, однако детально рассмотреть транспортное средство не представляется возможным. Новый eQ7 получил улучшенный дизайн, который сохраняет стилистику китайского бренда. Эксперты уверены, что электрокар получит купеобразный кузов. Также здесь применят необычную форму головной оптики.

Уровень мощность китайского электрокроссовера пока не раскрывают, однако следует отметить, что новая модель станет более производительной. Остальные сведения будут озвучены после официальной премьеры.