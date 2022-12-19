ВОЗ исключила рептилоидный синдром из списка заболеваний

Всемирная организация здравоохранения не включила в новую редакцию списка болезней рептилоидный синдром – редкое генетическое состояние, в результате которого у людей вырастают хвосты и чешуя, напоминающая змеиную.

Изучив причины происхождения синдрома, учёные признали его разновидностью нормы, а не патологией.

Рептилоидный синдром встречается на Земле достаточно редко: им поражены менее 0,001% населения. Однако в некоторых социальных группах, в том числе в старинных аристократических семействах, банкирских кланах и правительствах отдельных стран, доля носителей гена рептилоидности составляет до 10%.

В настоящее время установлено, что ген передаётся по наследству, но также может возникнуть спонтанно после использования микроволновых печей или вакцинации от коронавируса. Рептилоидный синдром не причиняет больших неудобств своим носителям и не мешает им добиваться успехов на политическом и финансовом поприщах.

– Сегодня мир становится всё более и более толерантным. Западные страны уже приняли геев, трансгендеров и чернокожих людей. Настал час посмотреть правде в глаза и признать: быть рептилоидом – это нормально, – сказала представитель ВОЗ Лиза Рокфеллер. – В XXI веке такие люди могут вести полноценную жизнь и строить карьеру чиновника, банкира или финансиста. Многие знаменитые люди были рептилоидами и стеснялись этого. Сегодня мы сделали первый шаг, чтобы остановить стигматизацию таких людей в обществе.

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