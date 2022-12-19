Торнике Квитатиани о своей победе на шоу “Вызов”: “На выигранные деньги куплю маме квартиру”

Вы профессиональный спортсмен, поэтому жизнь вам явно часто бросала вызов. Почему приняли вызов от продюсеров шоу? В чем для вас была его уникальность?

Когда мне позвонили с ТНТ с предложением участвовать в проекте «Вызов», я был приятно удивлен. Несмотря на огромную конкуренцию звезд в стране, ТНТ надо было отобрать всего 12 человек. И я никак не мог отказаться, несмотря на то, что некоторые даты у меня уже были забиты работой. Мне пришлось потерять пару предложений, зато победа в шоу «Вызов» дала мне в разы больше. И не только в материальном плане.

Вам сразу удалось найти общий язык с командой интеллектуалов?

Я сразу нашел общий язык со всеми: не только с интеллектуалами, но и со звездами. Я очень коммуникабельный человек. Звезды науки – прекрасные люди. С кем-то мы пообщались дольше, с теми, кто вылетал на ранних стадиях – меньше. Но мы все друг друга помним и знаем. Где бы я ни встретил их на жизненном пути, всегда подойду, мы обнимемся и вспомним о тех незабываемых моментах, которые мы провели в Карелии.

Вы были знакомы с кем-то из команды звезд? С кем сложились особенно теплые отношения?

Из команды звезд я был знаком с Данилой Вахрушевым, мы с ним работали в проекте «На Париж», и с Евгенией Медведевой мы участвовали в одном юмористическом шоу. Она дополнила нашу команду КВН «Борцы», и с ней мы выиграли на команду 1 миллион. Мне вообще везет в шоу.

Особо теплые отношения на проекте у меня сложились с тремя девушками из команды «звезд»: с Катей Адушкиной, с Женей Медведевой и Кариной Нигай. Люблю их всех троих. Они прекрасные, добрые, популярные, хочу, чтобы у них все было хорошо. Со всеми у нас хорошие приятельские отношения. А из команды «интеллектуалов» мы всегда на связи с Дианой Некрасовой, Зариной Шафигуллиной и Катей Щегловой.

Кто вас особенно удивил из звездных участников?

Егор Шип. Очень здравомыслящий человек, все у него будет отлично. Когда он повзрослеет, вы поймете, о чем я. У него правильные понятия в жизни, к тому же, он очень популярный. Будет расти он, будут расти его фанаты, и Егор станетполноценным артистом.

В этом шоу многое осталось за кадром. Что вам особенно запомнилось из вашего быта и жизни в лагере?

За кадром я очень тепло общался с креативным продюсером Егором Погореловым. Мы с ним ходили в баню, выезжали в другой город в разные интересные места, смотрели сериалы. Это уникальный человек, человек-душа. Но вот в чем его уникальность – он знал все ответы на головоломки и испытания, но, как бы тесно и тепло мы с ним не общались, он вообще ничего ни разу не выдал (улыбается).

Как вы думаете, в этом проекте можно было бы дойти до финала, не принимая участия в коалициях и заговорах?

Чисто теоретически да. Например, если коалиция тебя хочет выгнать, а ты неприкасаемый (то есть, выигрываешь все испытания), или же ты просто постоянно выигрываешь в логове. Коалиция – это крутая история, и я понимал, что примерно до 5-го выпуска постоянно находился в каких-то заговорах. Но потом я все пресек, поссорившись с Ершовым. Мы помирились, но он снова втягивал меня в коалиции. Хотя не так: у меня просто не было выбора действовать иначе – когда в полуфинале я проголосовал за Матвея Блюмина и Зарину Шафигуллину, просто не мог по-другому. Для себя хотелось выбирать максимально правильный путь и тактику. Интересная вещь голосование: ты вроде дружишь, живешь в лагере, ешь и спишь грубо говоря вместе, а просыпаешься – и тебе надо кого-то выгонять, быть коварным, чтобы выиграть. Самыми коварными оказались я и Катя Щеглова, но мы сделали это честно и по-доброму, со всеми поддерживаем хорошие отношения, со всеми общаемся. В борьбе говорят: «На ковре – враги, за ковром – друзья». Здесь то же самое.

Вы можете сказать, что победа была возможна только с Катей Щегловой?

Судьба так распорядилась. Я же голосовал против Кати, Катя голосовала против меня. Но это удивительное шоу, когда ты можешь ссориться, мириться, потом опять ссориться, а потом оказаться в финале. Но Катю уважал всегда. Знаете, она такая скромная, такая порядочная, так дисциплинированно себя вела, и я рад, что именно с ней выиграл это шоу. Хотя в какой-то момент я почему-то думала, что выиграю это шоу с Медведевой.

Какие эмоции испытали, когда узнали, что вы победители? Ожидали, что будете лучшими?

Когда мы стояли на оглашении результатов, мы знали только одно: что Катя Адушкина и Женя Ершов не победители, они сами сказали нам, что проходили испытание очень долго. Мы не знали время друг друга. Я знаю, что зрителям «Вызова» очень интересно, у кого какое время. Я раскрою эту тайну. Ершов и Адушкина – 43 минуты, Миша Гарбуз с Женей Медведевой – 35 минут ровно, а мы с Катей – 33,5 минуты. То есть, на 1,5 минуты мы вырвались вперед! На оглашении результатов я стоял и думал: «Ну, скажи “Торнике”, скажи “Торнике”» . Молчание Губерниева было таким мучительным, но когда он произнес мое имя, у меня мурашки по коже побежали. Они и сейчас у меня бегут, когда я это вспоминаю.

Согласились бы еще раз принять этот вызов и поучаствовать в этом шоу во втором сезоне? Вы все доказали себе, что хотели?

Второй сезон шоу «Вызов» будет и я с большим удовольствием этого жду, а пока я бы хотел принять участие в шоу «Звезды в Африке», потому что я очень амбициозный, хочу и там попытать удачу. Но это нормально, я же спортсмен, во мне есть спортивная закалка.

Вы не побороли страх высоты. Будете пытаться сделать это после шоу?

Да, я как боялся, так и боюсь. Просто на самолете, например, полететь, я не так боюсь, но вот прыгать с тарзанки или с парашютом – зачем? Все это было только ради ТНТ, «Вызова» и 10 миллионов рублей!

Как потратите/потратили выигранные деньги?

Выигранные деньги я потрачу на приобретение квартиры для мамы, хотя, конечно, нужно будет еще добавлять. А 1 миллион рублей мы выделили спортивному клубу ЦСКА, потому что благодаря вольной борьбе во мне воспиталась дисциплина, чемпионский дух, и я бы не победил в шоу «Вызов» без этого.