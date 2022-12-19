 

Спас жизнь? – Личное мнение

19.12.2022, 20:25, Разное
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Отец Бритни Спирс на голубом глазу заявил, что если бы не он и его опека, исполнительница возможно уже была бы мертва:

«Не все согласятся со мной. Но где бы сейчас была Бритни без этой опеки? И я не знаю, была бы она жива».


Фото: Соцсети

Не все согласятся? Возможно, не все. Но я, например, разделяю эти сомнения — возможно, Бритни без опеки бы докувыркалась.

Я всей душой люблю дочь, плачет папочка, лишённый опеки, но сейчас нам остаётся только молиться.

Отлично себя оправдал!

На самом деле, вопрос не в том, нужна или не нужна была Бритни опека — тут-то как раз ни у кого никаких сомнений нет. Вопрос в том, почему опека любящего папочки была такая, что Бритни хотела выбраться из неё, а суд согласился с этим.

Если ты, папочка Спирс, такой клёвый, то почему тебя лишили опеки?

«Для ее защиты, а также для защиты детей – опекунство было отличным инструментом. Я думаю, что без этого она никогда не вернула бы детей», — продолжает убеждать Джейми Спирс.

А где сейчас дети? Они же живут со своим отцом. Каким образом Бритни вернула их?

Меня откровенно вводят в ступор подобная подмена понятий. Был ли риск для Бритни без опеки? Был. Была ли опека Джейми для Бритни благом? На мой взгляд, а также на взгляд суда, самой исполнительницы и миллионов других людей, нет.

Не была опека папочки благом.

Почему? А это хороший вопрос. А почему он так воспитал дочь, что ей в принципе понадобилась опека?

Об этом папочка Спирс поговорить не хочет?

К чему это я? Ах, да: расстроилась. Задумалась и предлагаю подумать вам: случись что с вами, кому бы вы доверили над собой опеку? Есть такие люди, кому бы вы доверили себя?

Кто эти люди вам?

Источник: Лена Миро


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