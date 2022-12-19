 

От поражения к победе — Аргентина проявила характер и стала достойнейшим чемпионом мира

19.12.2022, 20:15, Разное
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Аргентинцы стали чемпионами мира по футболу, одержав в финале победу над Францией в серии послематчевых пенальти, пишет Infobae. Как отмечается в статье, аргентинская сборная в ходе мундиаля проявила характер, пройдя путь от поражения в матче с Саудовской Аравией до победы в турнире.


AP

Аргентина, победившая в финале ЧМ-2022 Францию в серии пенальти, — достойнейший чемпион мира, пишет журналист аргентинского издания Infobae Мартин Либерман. По его словам, пытаясь не вылететь с турнира, команда нашла возможность совершенствоваться.

После поражения от Саудовской Аравии Аргентина начала перестраиваться, и далее команда становилась всё лучше и лучше.

Да, аргентинской сборной, как отмечает автор, пришлось пострадать, но страдание — часть пути к победе.

«Если бы команда немного не пострадала, то не знаю, что бы с ней было. В самом начале она получила сильный удар, но проявила характер и смогла выжить. А в выживании заложена способность становиться лучше», — подчёркивает Либерман.

Победа на чемпионате мира по футболу стала «великой победой Аргентины, её великим завоеванием».

«Правда в том, что всё завершилось, и это был чудесный опыт. Я помню, как в первый день мы ушли с опущенными головами, после того как Аргентина проиграла Саудовской Аравии, поскольку это не входило ни в чьи планы. А теперь мы так счастливы, у нас нет слов, мы с слезах, преисполнены эмоциями», — пишет журналист Infobae.


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