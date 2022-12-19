Черное тело Толкалиной всплыло брюхом кверху: Сегодня

Российская актриса Любовь Толкалина активно ведет страницы в социальных сетях. Таким образом она держит связь со своими поклонниками. Артистка практически в ежедневном формате делится моментами из своей жизни. Разнообразный досуг знаменитости вызывает у публики лишь восхищение.

Например, недавно она отправилась в одну из столичных школ фридайвинга. Такое плавание позволяет артистке отдохнуть как следует и расслабиться. Надев черный гидрокостюм, звезда театра и кино погрузилась в бассейн под открытым небом. Если учесть то, что в Москве уже глубокая зима, досуг артистки можно назвать экстремальным.

Конечно, Любовь успевала снимать видео для поклонников. Так в популярной социальной сети появилось видео, на котором черное из-за гидрокостюма тело Толкалиной всплыло, как говорится, брюхом кверху. В этот момент она, очевидно, расслабилась и просто наслаждалась, лежа на поверхности воды.

“Сегодня 2:45”, – подписала артистка видео.

Ранее 44-летняя Любовь Толкалина удивила поклонников во время отдыха на Мальдивах. Народ увидел бледную артистку, лежащую на “костях”. Подробнее о том писали “Дни.ру”.