 

В России разработали законопроект об ограничениях на удаленную работу для налоговых нерезидентов

19.12.2022, 19:50, Новости дня
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Налоговые нерезиденты РФ не смогут заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей, сообщил замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Исаев отметил, что смысл законопроекта именно в этом – не допускается заключение договора трудового или соглашения к трудовому договору об удаленной работе для лиц, которые по российскому налоговому законодательству не являются резидентами РФ, и по списку профессий, который будет определен правительством, передает РИА «Новости».

Напомним, сенатор Андрей Клишас сообщил о возможных ограничениях для покинувших страну во время мобилизации россиян. По его словам, в РФ могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для граждан, уехавших из страны с начала частичной мобилизации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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