«АвтоВАЗ» намерен начать производство на бывшем заводе Nissan во II полугодии 2023 года

«АвтоВАЗ» планирует возобновить производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года, сейчас компания ведет переговоры с новыми партнерами, которые будут поставлять на предприятие машинокомплекты, и намерена завершить их в январе-феврале, сообщил президент компании Максим Соколов.

По его словам, компания планирует возобновить выпуск машин во второй половине следующего года, сейчас идут переговоры с партнерами, которые будут предоставлять машинокомплекты для сборки, передает РИА «Новости». По словам Соколова, пока рано презентовать конкретные модели, поскольку переговорный процесс планируется завершить в январе-феврале.

Напомним, в октябре в Минпромторге сообщили, что российские активы автоконцерна Nissan перейдут в госсобственность в лице ФГУП «НАМИ», сделка предполагает опцион на обратный выкуп в течение шести лет.

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