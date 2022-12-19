 

Медведев назвал ложью заявления о том, что Киев сам определится по переговорам

19.12.2022, 19:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заявления западных политиков о том, что Киев сам определит, садиться ли ему за стол переговоров с Россией, является запредельным цинизмом и ложью, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своем  Telegram-канале он назвал лицемерами всех британских политиков. 

«Вот молодой премьер с ранее нехарактерной для Туманного Альбиона фамилией выдал: пока Россия не выведет войска с территории Украины, никаких переговоров быть не может. И это при том, что везде, кстати и некстати, из всех утюгов англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет. Получается ложь, двуличие и запредельный цинизм», – написал Медведев. 

Медведев также посоветовал британцу вернуть Аргентине Мальвинские острова (Фолклендские острова, права Британии на которые оспариваются Аргентиной). 

«Лучше пусть британцы, наконец, свалят с Мальвинских островов и вернут их аргентинцам. Фолкленды – это не Британия, а Аргентина! А сборную Аргентины – с заслуженной победой в футболе. Так держать и в сфере внешней политики!» – написал Медведев. 

Ранее генсек ООН заявил об отсутствии возможности для переговоров РФ и Украины.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против прекращения огня в Украине на российских условиях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09.20 / Касперский собирается устанавливать на автомобили свою операционную систему

24.11.20 / В Одесской области на охоте застрелили охотника – полиция

18.04.21 / Операция с пробуждением. Украинские врачи удалили опухоль мозга уникальным методом

02.02.22 / Нардепа Трухина исключили из партии “Слуга народа”

31.05.21 / На Сатурне и Юпитере могут идти дожди из Гелия

26.10.21 / “Красная” зона карантина не помешает выборам мэра Харькова – ОГА

21.12.20 / CNN – администрация Трампа давит на Пентагон, настаивая на разделении АНБ и Киберкомандования США

22.06.22 / Освобождена Катериновка в ЛНР

04.02.22 / Минздрав рассказал об опасности низкой физической активности

01.09.20 / Нефть подорожала на фоне ослабления доллара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика