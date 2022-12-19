Медведев назвал ложью заявления о том, что Киев сам определится по переговорам

Заявления западных политиков о том, что Киев сам определит, садиться ли ему за стол переговоров с Россией, является запредельным цинизмом и ложью, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале он назвал лицемерами всех британских политиков.

«Вот молодой премьер с ранее нехарактерной для Туманного Альбиона фамилией выдал: пока Россия не выведет войска с территории Украины, никаких переговоров быть не может. И это при том, что везде, кстати и некстати, из всех утюгов англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет. Получается ложь, двуличие и запредельный цинизм», – написал Медведев.

Медведев также посоветовал британцу вернуть Аргентине Мальвинские острова (Фолклендские острова, права Британии на которые оспариваются Аргентиной).

«Лучше пусть британцы, наконец, свалят с Мальвинских островов и вернут их аргентинцам. Фолкленды – это не Британия, а Аргентина! А сборную Аргентины – с заслуженной победой в футболе. Так держать и в сфере внешней политики!» – написал Медведев.

Ранее генсек ООН заявил об отсутствии возможности для переговоров РФ и Украины.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против прекращения огня в Украине на российских условиях.

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