 

На подходе новый кроссовер Buick Electra E5

19.12.2022, 19:35, Разное
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Американский автогигант Buick готовится выпустить собственную линейку электрокаров.

Для первой электрической модели выбрали имя Electra, под которым уже выпускали с 1959 года роскошные автомобили. В продажу выпустят электрический кроссовер Buick Electra E5, который по габаритам походит на Lexus RX. Модель получил светодиодные фары, панорамную крышу, а также 18-дюймовые диски.

Подробности об интерьере салона кроссовера пока отсутствуют. Однако предполагается, что здесь применят виртуальную приборную панель, увеличенный дисплей мультимедийной системы. Эксперты полагают, что электрокроссовер выдает 245 л.с. мощности. Выход на рынок ожидается к 2023 году.


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