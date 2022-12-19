 

Псковские коммунисты получили президентский грант на отслеживание антироссийской активности сервиса PornHub

19.12.2022, 19:33, Разное
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В течение всего 2023 года Псковский областной комитет КПРФ будет анализировать фото- и видеопубликации всемирно известного интернет-портала PornHub. На это они получили 12 миллионов рублей по программе президентских грантов.

Война в УкраинеПризнаки антироссийской ориентации PornHub коммунисты обнаружили в инициативном порядке, без государственного финансирования. Даже необходимую для интенсивной работы премиальную подписку они купили за счёт партийных взносов. Их встревожило то, что в Топ-5 тематик PornHub вошло «Украинское порно», но женщины в этих роликах были русскими, а мужчины – украинцами.

– В своих роликах Pornhub показывает доминирование над русскими и Россией. Во всех сюжетах – они нас, а не мы их. Не будет большим удивлением, если даже чернокожим актерам заранее будут давать украинское гражданство. В этой безумной жажде унизить нашу великую страну, Запад готов на все, – считают коммунисты.

На средства гранта Псковский обком КПРФ приобрёл 16 компьютеров и обеспечил их безлимитным доступом в Интернет. Старшие члены партии будут круглосуточно отсматривать новые ролики, выявлять и конспектировать те из них, в которых усматриваются попытки поставить Россию на колени или совершить с ней иные недопустимые действия сексуального характера.

Конспекты со скриншотами наиболее вредоносных сцен немедленно разместят на сайте обкома, чтобы с ними могли ознакомиться не только коммунисты, но и широкая общественность, включая, в первую очередь, молодёжь.

По окончании срока гранта псковские коммунисты надеются получить его вновь и продолжить работу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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