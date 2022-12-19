Подмести дом новой метлой по часовой стрелке: магические ритуалы, которые принесут любовь, успех и деньги в новом году

Новый год – это всегда новое начало, новые надежды на счастье. Чтобы они оправдались, нужно провести некоторую подготовку. Запомните несколько простых магических ритуалов, которые принесут в Новом году личное счастье и финансовое благополучие.

Зажигание цветных свечей

Свеча издревле была главным инструментом исполнения желаний. Поэтому в преддверии Нового года рекомендуется каждый вечер зажигать свечу определенного цвета. Красную – для любви, зеленую – для здоровья, синюю – для карьерного успеха, желтую – для богатства. Просто смотрите на пламя и проговаривайте свое желание.

А если вы хотите избавиться от накопившихся проблем, просто зажгите белую свечу. Она также прогоняет злых духов и очищает жилище от негативной энергетики.

Плетение цветных лент

Еще один важный ритуал – плетение разноцветных лент. Им можно заниматься под Новый год, но в идеале это лучше делать непосредственно на Рождество.

Нужно взять в руки по три ленты разных цветов: красного – для любви, зеленого – для здоровья и желтого – для денег. Из всех этих лент нужно сплести косу.

В процессе плетения нужно мысленно или вслух проговаривать свои самые заветные желания. Несколько минут подержите косу в руках, чтобы передать ей свою энергетику, а затем повесьте на елку в качестве украшения.

Уборка новым веником

Если за предыдущий год произошло слишком много негативных событий, значит, ваша задача – прогнать их и не пустить в следующий год. Поэтому вы должны сделать генеральную уборку в доме, мысленно вычищая весь негатив.

Самым важным этапом уборки является подметание дома абсолютно новым веником или метлой. Подметайте квартиру по направлению к выходу и мысленно представляйте, как вы выметаете все плохое, что случилось с вами до этого.

Загадывание желания перед рождественской свечой

Свеча – это мощный инструмент исполнения желаний. А в преддверии новогодних праздников ее магия особенно усиливается. Поэтому зажгите свечу, внимательно посмотрите на нее, сконцентрируйтесь и от души пожелайте чего-то хорошего для себя и своих близких. Причем важно, чтобы ваши желания не были эгоистичными. Они не должны нарушать спокойствие и благополучие других людей.

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Очень важно, чтобы свеча, на которую вы загадывали желание, догорела до конца. Если все это время вы будете находиться рядом и смотреть на пламя, вероятность исполнения мечты увеличивается.

Купите новый кошелек

Если вы хотите, чтобы в следующем году вас повысили в должности или увеличили зарплату, значит, на Новый год нужно подарить самому себе новый кошелек. В идеале он должен быть красного или золотого цвета с богатой блестящей фурнитурой.

Возьмите кошелек в руки, загадайте желание о богатстве, положите внутрь купюру, а потом поместите кошелек под елку, где он должен лежать до окончания праздников.

Проведите расхламление дома

Чтобы в Новом году в вашу жизнь пришли счастье и позитив, нужно освободить для них место, открыть энергетические каналы. Поэтому очень важно в канун праздников провести полное расхламление жилища, избавиться от старых ненужных вещей.

Кроме того, нужно избавиться от всех предметов, которые вызывают у вас неприятные ассоциации и мрачные воспоминания. Представляйте, как вместе с этими вещами ваше жилище покидает все плохое.

Разделите праздник со своим питомцем

Как правило, за праздничным столом собираются члены семьи, забывая о том, что собаки, кошки, хомячки, попугаи и другие животные также являются полноценными и полноправными членами семьи. Они тоже достойны того, чтобы отпраздновать Новый год.

Приготовьте что-нибудь вкусненькое для своего питомца, чтобы он мог приобщиться к празднованию. Это простое действие подарит удачу на целый год вперед.