Сжигает больше калорий при переваривании, уменьшает тягу к еде: белок – ключ к устойчивой потере веса

На протяжении длительного времени считалось, что сброс веса связан с уменьшением потребления углеводов. Но, как оказалось, не все так просто. Важно не просто уменьшить количество калорий, но еще и сохранить энергетический баланс. И здесь на помощь приходит белок.

Белок насыщает

Из трех ключевых органических соединений (белки, жиры и углеводы) именно белок является наиболее насыщающим. По мере прохождения через пищеварительный тракт аминокислоты белка стимулируют выработку гормонов, активирующих мозговые центры насыщения. Это создает ощущение сытости надолго, что позволяет не перекусывать между приемами пищи, а устойчиво ощущать себя сытым.

Белок сжигает калории

Белок обладает высоким показателем термического эффекта пищи. Это значит, что для его переваривания требуется большое количество энергии. Гораздо большее, чем для переваривания углеводов и жиров. Таким образом, уже в процессе употребления пищи начинается процесс похудения.

Белок помогает сохранить мышечную массу

Для того чтобы фигура была красивой и гармоничной, недостаточно просто худеть. Одновременно нужно укреплять мышцы, которые в процессе снижения веса часто теряют тонус и уменьшаются в размере. Белок предотвращает эти негативные процессы.

Белок – это строительный материал для мускулатуры. Если потреблять его в достаточных количествах, то при похудении будет уходить только жировая ткань. А мышцы будут оставаться крепкими и объемными.

Белок помогает уменьшить тягу к еде

В процессе потери веса люди часто ограничивают количество потребляемой пищи, что вызывает приступы голода и может привести к срывам. Таким образом, все усилия пойдут насмарку. Чтобы такого не происходило, нужно включать в свой рацион больше белковых компонентов.

Сочетание белка со сложными углеводами (например, цельными злаками) способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови. Сахар всасывается из желудка в кровь постепенно, что позволяет поддерживать высокий уровень энергичности в течение дня. Таким образом, не будет приступов голода.

Белок ускоряет метаболизм

Белки – это ферменты, которые служат катализаторами многих биохимических процессов в организме. Если в организме будет достаточное количество протеина, любая еда будет перевариваться быстрее, а полезные вещества будут быстрее достигать тканей и внутренних органов.

Белки способствуют общему укреплению организма

Белок важен не только для похудения, но и для поддержания здоровья организма в целом. Он является своего рода арматурой для опорно-двигательного аппарата, что очень важно, когда речь заходит о физической активности – обязательном условии похудения и здорового образа жизни в целом.

Некоторые виды белков выполняют защитную функцию. Организм, благодаря белкам, становится более устойчивым к инфекциям и негативному воздействию вредных химических веществ.

Белки стимулируют регенерацию

С помощью белков регулируются различные процессы внутри клеток организма. Без них просто невозможна регенерация поврежденных тканей. Например, растянутых сухожилий и перенапряженных мышц во время интенсивных тренировок.