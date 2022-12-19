 

Кейт Уинслет прокомментировала финал “Титаника” и судьбу главных героев

19.12.2022, 19:05, Разное
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Вот уже два десятилетия фанаты легендарного “Титаника” Джеймса Кэмерона гадают, могли ли главные герои фильма — Роза и Джек — уместиться вдвоем на одном плоту после крушения корабля. Сцена, в которой Роза спасается, а Джек замерзает и тонет в ледяных водах океана, и по сей день вызывает много вопросов. Некоторые поклонники даже проводили самостоятельные эксперименты, доказывающие, что обоим персонажам хватило бы места на деревянной двери. Накануне исполнительница роли Розы, 47-летняя Кейт Уинслет, тоже решила порассуждать на эту тему.

Я, черт возьми, не знаю. Послушайте, все, что я могу вам сказать, — это то, что я неплохо разбираюсь в воде и в том, как она себя ведет. Если вы посадите двух взрослых на доску для серфинга, она сразу же станет крайне неустойчивой. Это точно, – объяснила актриса, основываясь на собственном опыте подводного плавания, катания на байдарках и кайтсерфинга.

Похоже, Кейт все же склоняется к теории, что плот не выдержал бы двоих.

Должна быть честной: я на самом деле не верю, что мы выжили бы, если бы мы оба легли на эту дверь. Я думаю, что Джек поместился бы, но дверь с большим трудом держалась бы на воде, – сказала она.

В ноябре Джеймс Кэмерон признался, что изначально не хотел брать Леонардо Ди Каприо на роль Джека. По словам режиссера, несмотря на то, что юный актер очаровал буквально всю команду, на прослушивании вместе с Кейт Уинслет он вел себя как настоящий хулиган. 

Напомним, что “Титаник”, вышедший на экраны в 1997 году, побил рекорд, стал самым кассовым фильмом в истории Голливуда, и удерживал эти позиции более 12-ти лет — по всему миру картина собрала в прокате более 2-х миллиардов долларов при бюджете 200 миллионов. Работа Джеймса Кэмерона была выдвинута на премию “Оскар” в 14-ти номинаций и в результате удостоена 11-ти статуэток, что является абсолютным максимумом за всю историю Киноакадемии.


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