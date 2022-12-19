В КНДР провели испытания военных космических спутников

В минувшее воскресенье КНДР провела финальные испытания разведывательных спутников, пишет Bloomberg. Северокорейские СМИ опубликовали космические снимки Сеула и Инчхона. Как отмечает издание, космические запуски могут быть отвлекающим манёвром Пхеньяна, старающегося завуалировать свою ядерную программу.



AP

В КНДР заявили о завершении финальных испытаний военных разведывательных спутников, пишет Bloomberg. Ранее в Южной Корее сообщили о двух баллистических ракетах, запущенных с территории Северной Кореи. Северокорейские власти подтвердили лишь один пуск в минувшее воскресенье, добавив, что ракета служила носителем для спутника, снаряжённого различными камерами и передатчиками.

Как пишет издание, в качестве доказательства северокорейские СМИ опубликовали спутниковые фотографии Сеула и Инчхона, а также района, где расположен офис президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. При этом официально заявленное разрешение снимков было куда меньше стандартных показателей для современных спутниковых фото. По словам южнокорейского эксперта Бан Ху Чона, качество снимков северокорейского спутника примерно сравнимо с тем, что было у южнокорейских в 90-х годах. При этом профессор Каннамского университета Лим Юл Чу считает, что, несмотря на низкое разрешение снимков, КНДР хочет показать, что имеет возможность засечь признаки упреждающих ударов с южнокорейских баз.

Blоomberg напоминает, что в прошлом КНДР проводила связанные с космосом испытания, чтобы завуалировать развитие своей ядерной программы: по сути, запуск спутника в космос и запуск ракеты на другой континент проходят по одной и той же технологии. Издание пишет, что в этом году Ким Чен Ын нарастил развитие северокорейской ядерной программы, что сопровождалось пуском рекордного числа баллистических ракет.

Американские чиновники опасаются, что в КНДР ищут способ разработать межконтинентальную баллистическую ракету с несколькими боеголовками, способную подавить системы ПРО, пишет Bloomberg. Издание также отмечает, что запуски ракет со спутниками произошли недалеко от полигона, где проходили испытания ракетного двигателя на твёрдом топливе. Отмечается, что такие ракеты быстрее развёртываются, что даёт США и их союзникам меньше времени на подготовку перехвата.