 

Полиция Новокузнецка поймала серийного поджигателя

19.12.2022, 18:38, Разное
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В городе Новокузнецке Кемеровской области на частном подворье сгорела баня. Подозрение пало на 23-летнему соседу пострадавших, ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности за порчу огнем чужого имущества, сообщают “Вести Подмосковья”. Сумма ущерба составила порядка 20 тысяч рублей.

Молодой человек вину свою признал. По его словам, он просто выпил лишнего и хотел посмотреть на большой костер. Об этом пишет “Царьград”.


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