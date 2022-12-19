Полиция Новокузнецка поймала серийного поджигателя

В городе Новокузнецке Кемеровской области на частном подворье сгорела баня. Подозрение пало на 23-летнему соседу пострадавших, ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности за порчу огнем чужого имущества, сообщают “Вести Подмосковья”. Сумма ущерба составила порядка 20 тысяч рублей.

Молодой человек вину свою признал. По его словам, он просто выпил лишнего и хотел посмотреть на большой костер. Об этом пишет “Царьград”.