 

Слетавшая в космос Пересильд заразилась от нового любовника: Подсадил меня

19.12.2022, 18:38, Разное
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Имя российской актрисы Юли Пересильд зазвучало по-новому после съемок фильма “Вызов” режиссера Клима Шипенко. Это первый фильм в истории кино, который снимался в космосе на МКС. К Пересильд стали относиться иначе, когда она совершила такой подвиг, ведь она была простой актрисой.

Недавно актриса Юлия Пересильд рассекретила свои новые отношения с мужчиной. После расставания с режиссером Алексеем Учителем, от которого родила двух дочерей, она начала встречаться с 34-летним коллегой по цеху Михаилом Тройником. В начале декабря пара появилась вместе на одном из светских мероприятий, подтвердив тем самым роман.

В свежем интервью Юлия Пересильд охарактеризовала своего нового возлюбленного. Именно он показал ей важность хобби и его места в жизни человека. Юлия с юности много трудилась, а все свободное время посвящала благотворительности и поддержке близких. После полета в космос в ней что-то перевернулось, и она решила посвящать время себе.

Тогда актриса занялась дисциплиной цигун. Именно возлюбленный Михаил Тройник погрузил ее в удивительный мир восточных практик. Он чувствует себя в китайской гимнастике как рыба в воде. Именно из-за этого Пересильд сразу заразилась новым увлечением от своего любовника.

“Михаил недавно “подсадил” меня на цигун”, – рассказала Пересильд.


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