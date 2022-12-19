Слуцкий открыл кадетский корпус ЛДПР для девочек

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий открыл в подмосковной Барвихе кадетский корпус, в котором будут учиться 80 девочек в возрасте 16-18 лет.

Вступительные испытания в новое учебное заведение начнутся 12 декабря, а к занятиям учащиеся приступят сразу после новогодних праздников.

– Могу пообещать, что лично я и мои соратники не оставят своим вниманием наших подопечных. Установим график, будем каждую неделю приезжать в корпус и общаться с кадетками, – заявил Слуцкий на торжественной церемонии.

На территории кадетского корпуса находится бассейн, два компьютерных класса, финская сауна, гончарная мастерская и конференц-зал. Проживать девочки будут в отдельных комнатах, оснащённых всем необходимым для полноценной учёбы и отдыха.

Учебное заведение построено без привлечения бюджетных средств – из партийной кассы на эти цели было выделено 300 миллионов рублей, ещё 700 миллионов пожертвовали меценаты.

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