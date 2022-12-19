 

Suzuki начала подготовку к производству пятидверного Jimny

19.12.2022, 18:11, Разное
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В Сети рендеры новой версии внедорожника Suzuki Jimny.

Данные изображения основаны на шпионских снимках, сделанных в процессе проведения дорожных испытаний. Напомним, серийный выпуск внедорожника Suzuki Jimny начали в прошлом месяце. Предполагается, что новинка выйдет также с гибридной силовой установкой. Более того, под капотом модели установили 1.5-литровый бензиновый двигатель. Первые слухи о возможности выхода внедорожника Suzuki Jimny с пятидверным кузовом появились в 2020 году.

Вместе с тем производитель неоднократно осуществлял тестовые заезды автомобиля, который в скором времени сможет появиться в свободной продаже. Остальные характеристики озвучат после презентации.


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