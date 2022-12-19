Обновленный Hyundai Palisade сертифицировали в России

Южнокорейская марка Hyundai получила ОТТС на обновленный внедорожник Hyundai Palisade в России.

Автомобиль сохранил прежние двигатели, но покупатели смогут выбрать модель с передним или полным приводом. Напомним, прежняя версия внедорожника Palisade в РФ поставлялась только с полным приводом. Также следует, что местная сборка моделей в стране приостановлена, тогда как уровень продаж машин бренда снизился на 87% по сравнению с прошлым годом.

Модель предполагает комплектации с 3,5-литровым бензиновым мотором на 249 л.с. мощности и 2,2-литровый дизельный агрегат. Приобрести внедорожники Palisade станет возможным исключительно по параллельному импорту. Ориентировочная цена составит от 3,5 млн рублей за базовую комплектацию.