 

Премьер-министр Риши Сунак пообещал сохранить или увеличить военную помощь Киеву в 2023 года

19.12.2022, 18:05, Разное
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Риши Сунак, премьер-министр Великобритании пообещал, что Лондон сохранит поставки оружия Киеву и даже увеличит их в 2023 году. Его слова приводит Telegram-канал BBC News.

“Я считаю, что самое важное – это обеспечить увеличение объемов военной помощи, и чтобы она развивалась в соответствии с текущей ситуацией”, – заявил он. Это означает больше средств ПВО, артиллерии и бронетехники.

По его словам, Великобритания может продолжить или увеличить свою помощь Украине. В нынешнем году общая сумма составила около 2,8 млрд долларов и будет увеличена в следующем.

Ранее британские власти решили предоставить украинской стороне больше артиллерийских боеприпасов. На это было выделено 250 миллионов фунтов.


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