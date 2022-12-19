Премьер-министр Риши Сунак пообещал сохранить или увеличить военную помощь Киеву в 2023 года

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании пообещал, что Лондон сохранит поставки оружия Киеву и даже увеличит их в 2023 году. Его слова приводит Telegram-канал BBC News.

“Я считаю, что самое важное – это обеспечить увеличение объемов военной помощи, и чтобы она развивалась в соответствии с текущей ситуацией”, – заявил он. Это означает больше средств ПВО, артиллерии и бронетехники.

По его словам, Великобритания может продолжить или увеличить свою помощь Украине. В нынешнем году общая сумма составила около 2,8 млрд долларов и будет увеличена в следующем.

Ранее британские власти решили предоставить украинской стороне больше артиллерийских боеприпасов. На это было выделено 250 миллионов фунтов.