 

Филипп Киркоров, Вероника Устимова, Кирилл Плетнев и другие на премьере фильма “МИРА” в Москве

19.12.2022, 17:44, Разное
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На днях в столичном кинотеатре “КАРО 11 Октябрь” состоялся премьерный показ фильма “МИРА”. На мероприятии картину представили продюсеры и съемочная группа во главе с режиссером Дмитрием Киселевым, а также исполнители главных ролей Вероника Устимова и Евгений Егоров. Среди селебрити-гостей предпоказа засветились Филипп Киркоров с детьми, Кирилл Плетнев, Дарья Блохина, Карен Арутюнов, Саша Новиков, Таша Белая, Ксения  Шапиро и многие другие.

Сюжет картины рассказывает о девушке Лере Арабовой, которая живет с семьей во Владивостоке, а ее отец уже много лет работает на орбитальной космической станции, превратившись лишь в голос в телефоне. Но когда на ее дом обрушивается метеоритный дождь, у Леры не остается другого выбора, как вместе с отцом найти близких и спасти город от страшной катастрофы. Фильм “МИРА” уже доступен в российском прокате. 

Филипп Киркоров с детьмиКирилл ПлетневВероника УстимоваЕвгений ЕгоровДмитрий КиселевКосмонавт Федор ЮрчихинКсения ШапироДарья БлохинаТаша БелаяСофья Синицына


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