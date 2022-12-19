Филипп Киркоров, Вероника Устимова, Кирилл Плетнев и другие на премьере фильма “МИРА” в Москве

На днях в столичном кинотеатре “КАРО 11 Октябрь” состоялся премьерный показ фильма “МИРА”. На мероприятии картину представили продюсеры и съемочная группа во главе с режиссером Дмитрием Киселевым, а также исполнители главных ролей Вероника Устимова и Евгений Егоров. Среди селебрити-гостей предпоказа засветились Филипп Киркоров с детьми, Кирилл Плетнев, Дарья Блохина, Карен Арутюнов, Саша Новиков, Таша Белая, Ксения Шапиро и многие другие.

Сюжет картины рассказывает о девушке Лере Арабовой, которая живет с семьей во Владивостоке, а ее отец уже много лет работает на орбитальной космической станции, превратившись лишь в голос в телефоне. Но когда на ее дом обрушивается метеоритный дождь, у Леры не остается другого выбора, как вместе с отцом найти близких и спасти город от страшной катастрофы. Фильм “МИРА” уже доступен в российском прокате.

Филипп Киркоров с детьми Кирилл Плетнев Вероника Устимова Евгений Егоров Дмитрий Киселев Космонавт Федор Юрчихин Ксения Шапиро Дарья Блохина Таша Белая Софья Синицына