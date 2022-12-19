Почему мы не стареем? – Личное мнение

У меня тут стиралка накрылась, и я два дня жила, как в каменном веке. То есть, как тридцать лет назад жили наши мамы.

Конечно, косметология — это здорово, но причина того, что мы выглядим сегодня моложе, чем люди того же возраста ещё поколение-два назад, всё-таки в другом — мы стали свободнее от быта.



Фото: istockphoto.com

Пока стирала руками мелочовку, подумала: а если придётся стирать постельное бельё? Его же мокрое не поднимешь!

Впрочем, наши мамы и бабушки не понимали, как им тяжело. Как и мы не понимаем, как тяжело нам — это я подумала, когда начала гладить.

С той же стиркой — да, есть стиралка. Но после неё нужно бельё сушить и, что ещё хуже, гладить.

Не знаю, как вас, но меня глажка особенно вымораживает. Тут я вспомнила Мартина Идена, который тоже гладил бельё. Это была каторга.

Да и со стиркой всё не так просто даже если есть стиралка. Бельё рассортируй. Стирай белое отдельно. Капсулы для стирки вечно забудешь купить. В итоге нужна в моменте шмотка почти всегда в стирке.

К счастью, сегодня уже есть выход из ситуации, чтобы об этом просто не думать, не утруждать себя и не стареть.

Пока Новый год на носу, вы тоже можете попробовать такой вариант и оценить. Во время подготовки-готовки к Новому году и на январские праздники вы можете частично освободить себя от домашних хлопот и доверить стирку экспресс-прачечной с выездом и доставкой «Стиркалёт» (для жителей Москвы).

Воспользоваться «Стиркалёт» очень просто. Вы заказываете стирку или стирку-глажку через приложение. К вам в любое место, которое укажете, приезжает курьер из Яндекс GO и забирает грязное бельё — в абсолютно любое время с точностью до минуты! Взвешивать, сортировать белье не нужно — это делают сотрудники «Стиркалёт» уже в прачечной. Так что просто отдаёте кучу белья.

Поглаженные и постиранные вещи привезут в любую точку. Не нужно менять планы и целый день ждать курьера — «Стиркалёт» полностью подстраивается под ваш график. А можно вообще заказать стирку день в день — утром отдала вещи, вечером их вернули чистые и выглаженные.

В «Стиркалёт» стирают верхнюю, повседневную, спортивную, детскую одежду, мебельные чехлы, спортивный инвентарь, ковры, детские игрушки, постельное и нижнее белье (трусы тоже, да — привет Мартин Иден).

Постирать коврик для обуви будет стоить столько же, сколько, например, набор мужских рубашек. Материал может быть любой сложности, и цена за стирку от этого не меняется. Стоимость рассчитывается исключительно по весу грязного белья.

Хотите, чтобы при стирке использовали определенный кондиционер для белья, можно оставить комментарий в приложении во время заказа. Сам кондиционер можно передать курьеру вместе с грязными вещами.

Постирать и погладить 1 кг белья в «Стиркалёт» — всего 500 рублей, а минимальный заказ — 5 кг вещей. Доставка всегда бесплатная. Небольшой перевес до 1 кг не влияет на стоимость. То есть, вы загрузили, к примеру, 5,5 кг вместо 5 — платите, как за 5 кг, — 2’500 рублей (если с глажкой). А если весы покажут, что сервис получил объём вещей, меньше заявленного (5,7 кг вместо 6 кг, например), вам вернут часть суммы.

За 2’000 рублей в неделю можно забыть о стирке и сушке белья. За 2’500 забудете ещё и о глажке. Скачать приложение «Стиркалёт», оставить заявку на стирку или стирку-глажку можно по ссылке. По промокоду MIRO скидка на первый заказ – 500 руб.

А вас что больше всего напрягает в бытовых хлопотах?

Реклама. ИП Минаичев П.Г.

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