 

Конгресс США отменил лимит на число президентских сроков Джо Байдена

19.12.2022, 17:33, Разное
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Президент США Джо Байден сможет занимать свой пост неограниченное число раз. Соответствующий законопроект одобрили обе палаты Конгресса, и он вступил в законную силу 4 декабря 2022 года.

Война в Украине«Акт о безлимитном правлении Джо Байдена», предложенный конгрессменом от Массачусетса Робертом Уинстоном, поддержали обе палаты Конгресса. Закон отменяет установленный для американских президентов запрет избираться более двух раз лично для Джозефа Байдена, мотивируя это тем, что «только его выдающееся лидерство и уникальные качества позволят Америке выстоять в войне против России».

Законодатели пояснили, что не отменяют лимит на президентские сроки как таковой, а всего лишь делают исключение для одного человека. В случае, если следующим президентом будет избран не Байден, а Дональд Трамп, то у него права бесконечного переизбрания на высший пост в государстве не будет.

– Только Джозеф Байден вытащил Америку из смуты ковидного года. Он закончил войну в Афганистане, ведёт успешные контртеррористические операции по всему миру, при нём начала подниматься американская экономика, – считает Роберт Уинстон. – В конце концов, он нам всем как отец, милостивый защитник и суровый, но справедливый судья. Без Джозефа Байдена, вождя демократической партии США и всего свободного мира, нельзя представить себе будущее Америки. Поэтому мы хотим, чтобы он оставался с нами как можно дольше – и три, и четыре, и пять президентских сроков, если потребуется, лишь бы только не было как при Трампе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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