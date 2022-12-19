 

В Техасе объявили чрезвычайное положение из-за большого наплыва мигрантов

19.12.2022, 17:26, Разное
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Техасские власти ввели режим ЧП после того, как за одну неделю в Эль-Пасо прибыло свыше 15 тыс. переселенцев из Мексики. Чиновники опасаются, что число беженцев может многократно увеличиться после скорой отмены миграционной инициативы, принятой при Трампе, пишет NBC News.

На границе Мексики с Техасом ввели чрезвычайное положение. С объявлением этого режима поздно вечером в субботу выступил мэр Эль-Пасо.

ОСКАР ЛИСЕР, мэр Эль-Пасо: Нашим соискателям убежища угрожает опасность, поскольку сотни и сотни их находятся на улицах. И мы не хотим так обращаться с людьми.

По его словам, за последнюю неделю прибыло более 15 тысяч мигрантов. И теперь ожидается, что это число стремительно увеличится после запланированной на среду отмены инициативы эпохи Трампа, известной как раздел 42. Это правило общественного здравоохранения, принятое в марте 2020 года в ответ на пандемию COVID, упрощает возвращение сотен тысяч мигрантов в Мексику.

ГРЕГ ЭББОТТ, губернатор Техаса: Если суды не вмешаются и не остановят отмену раздела 42, наступит абсолютный хаос.

Чиновники говорят, что ежедневное количество мигрантов, пытающихся пересечь границу, может увеличиваться более чем вдвое. А вот приграничные городки уже столкнулись с напряжённой ситуацией.

ГУАД ВЕНЕГАС, корреспондент NBC: Он (мигрант. — ИноТВ) ждёт транспорт, чтобы добраться до Нью-Йорка.

Мужчины, женщины и дети, спасающиеся от насилия и нищеты, ищут убежища в этом импровизированном лагере в центре Эль-Пасо.

КАССАНДРА ЭРНАНДЕС, представитель городского совета Эль-Пасо: Ночью температура опускается ниже нуля. У нас есть дети и младенцы, которые спали на улице.

ГУАД ВЕНЕГАС: Эта девушка говорит, что весь этот тротуар слева от нас был заполнен спящими людьми.

Волонтёры приносят одежду, еду и воду.

ГУАД ВЕНЕГАС: Это одна из частей Эль-Пасо, где соискатели убежища спят на земле. Этот человек даже использует картонную коробку, чтобы не замёрзнуть. Они также получают еду и воду в этом районе. Он находится рядом с автобусной станцией, откуда мигранты добираются до места назначения.

Другие ищут убежища в международном аэропорту Эль-Пасо.

Между тем группа штатов, возглавляемых республиканцами, предпринимает последнюю попытку предотвратить возможный внезапный приток мигрантов. Они призывают Верховный суд вмешаться уже завтра.

КЕЙТ СНОУ, ведущая NBC: И сейчас Гуад находится с нами на прямой связи из Эль-Пасо. И, Гуад, мексиканское правительство в какой-то степени усугубляет эту проблему для США?

ГУАД ВЕНЕГАС: Что ж, Кейт, ранее на этой неделе, буквально несколько дней назад, власти Хуареса подтвердили, что при поддержке правительства они доставляют мигрантов на автобусе к границе, позволяют им пересечь границу в США и сдаться. Вот так здесь начались поиски (нелегалов. — ИноТВ) всего несколько дней назад. Кейт?

Дата публикации 19 декабря 2022 года.


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