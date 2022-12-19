В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Минске, куда российский лидер прибыл с визитом в понедельник, первая часть встречи проходит в широком составе.

После переговоров с участием делегаций лидеры пообщаются один на один. После встречи президенты ответят на вопросы журналистов, передает ТАСС.

Вместе с Путиным в Белоруссию прибыли вице-премьер Алексей Оверчук, министр обороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Песков ранее сообщал, что Путин и Лукашенко обсудят всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.

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