В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Минске, куда российский лидер прибыл с визитом в понедельник, первая часть встречи проходит в широком составе.
После переговоров с участием делегаций лидеры пообщаются один на один. После встречи президенты ответят на вопросы журналистов, передает ТАСС.
Вместе с Путиным в Белоруссию прибыли вице-премьер Алексей Оверчук, министр обороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Песков ранее сообщал, что Путин и Лукашенко обсудят всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет