 

В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко

19.12.2022, 17:05, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Минске, куда российский лидер прибыл с визитом в понедельник, первая часть встречи проходит в широком составе.

После переговоров с участием делегаций лидеры пообщаются один на один. После встречи президенты ответят на вопросы журналистов, передает ТАСС.

Вместе с Путиным в Белоруссию прибыли вице-премьер Алексей Оверчук, министр обороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Песков ранее сообщал, что Путин и Лукашенко обсудят всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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