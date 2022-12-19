На Крымском мосту восстановили автомобильное движение

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Отмечается, что движение открыто сегодня в 16.45 (мск), ранее оно было приостановленно в связи с ремонтно-восстановительными работами, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ремонт на автодорожной части Крымского моста планово завершится в марте 2023 года, затем будет открыто движение по двум имеющимся автомобильным полосам.

Напомним, на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля с последующим возгоранием цистерн железнодорожного состава. В результате теракта погибли четыре человека.

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