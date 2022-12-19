 

Путин: Москва и Минск должны быть удовлетворены выстраиванием своих отношений

19.12.2022, 17:05, Новости дня
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Россия и Белоруссия должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются их отношения, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко

«Мы действительно в последнее время много уделяли внимания вопросам безопасности, сотрудничества на международной арене. И в целом мы должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что цель встречи – подвести некоторые итоги работы правительств и различных ведомств в самых разных областях и прежде всего в сфере экономики.

В понедельник президент РФ Владимир Путин прибыл с однодневным рабочим визитом в Минск для проведения переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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