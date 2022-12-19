Скандалы: В деле о коррупции в Европарламенте замешано Королевство Марокко

В руки итальянских СМИ попали секретные документы со стратегией продвижения интересов Марокко в Евросоюзе

Новыми действующими лицами в деле о коррупции в Европарламенте, в котором уже замешаны официальные лица Катара и евродепутаты из Италии и Греции, стали представители Марокко. В руки итальянских СМИ попали секретные документы со стратегией продвижения интересов королевства в Евросоюзе и списком итальянских дружественных парламентариев.

Итальянская газета il Fatto Quotidiano сообщила о существовании секретного документа десятилетней давности, именуемого как «План действий для Европарламента». В нём отражены миссия и основные задачи Марокко по оказанию давления на принимаемые Евросоюзом решения. В документе посол Марокко в ЕС Менуар Алем подробно описывает модель продвижения интересов страны в Европарламенте с детальными инструкциями по сбору данных.

По информации газеты, прокуратура Брюсселя нашла доказательства дачи взяток и вербовки со стороны секретных служб Марокко группы политиков из Европарламента с целью принятия нужных для страны решений. Во главе списка уже известный по делу о чемпионате мира по футболу в Катаре экс-депутат Европарламента Пьер Антонио Панцери. Он сделал немало секретных поездок в Марокко, и его имя фигурирует в опубликованных документах под названием Maroc-Leaks, где неизвестный инсайдер, называющий себя Chris Coleman, описывает детали марокканской лобби-операции, не опротестованной со стороны официального Марокко.

Секретный план Марокко включает в себя возобновление истекающих марокканско-европейских соглашений, в том числе при помощи упомянутого Панцери (в то время главы делегации Европарламента в Магрибе), который «уже заверил в своей поддержке» марокканскую сторону.

В числе лиц, на которых необходимо оказать давление, названы британский евродепутат Чарльз Тэннок, требовавший большего контроля над Марокко в вопросах защиты прав человека на территории западной Сахары, евродепутат от Франции и член дружественной группы Марокко – ЕС Жан Роата, не так давно ставший замглавы комиссии по защите прав человека в ЕС. В качестве друзей Марокко упоминаются французский евродепутат Жозеф Доль, немецкий социал-демократ Эльмар Брок, испанский евродепутат Хосе Игнасио Салафранка и бельгийский политик и член Европарламента Фредерик Рис.

В числе оперативных задач плана заявлена инициация марокканско-европейской парламентской коалиции в ЕС (она должна объединить сочувствующих интересам Марокко евродепутатов и политиков), а также создание внутреннего лобби-агентства, которое «внесёт вклад в усиление влияния Марокко внутри политических институтов ЕС».

В других секретных документах, датированных 5 декабря 2013 года, всё тот же посол Менуар Алем настаивает на усилении давления на ряд политиков, в числе которых бельгийский политик Аннеми Нейтс-Уйтеброк и бывший вице-премьер Бельгии Луи Мишель. Цель лобби – получение со стороны ЕС ежегодного 30-миллионного финансирования для развития рыбной ловли в Марокко.

Иностранное вмешательство

Брюссельские секретные службы основной причиной слежки и своего прямого вмешательства назвали угрозу иностранного влияния в процесс принятия решений европейскими институтами самого высокого уровня. Сведения о взятках, наводнивших европейские властные структуры, появились у следствия в 2021 году. Именно поэтому, по информации брюссельских СМИ, следователи не удивились обнаруженным в квартирах Панцери и заместителя главы Европарламента Евы Кайли сотням тысяч евро наличными.

Однако встаёт вопрос о том, почему обыски в квартирах подозреваемых в коррупции евродепутатов и их помощников начались именно сейчас. И почему в этом скандале неожиданно всплыли секретные документы лоббирующего свои интересы в ЕС Марокко, по случайному совпадению именно в эти дни добившегося выхода сборной страны в полуфинал ЧМ по футболу в Катаре. При этом следы марокканского вмешательства в дела ЕС всплыли на поверхность вновь через Италию, которая в этот раз не сумела преодолеть отборочные туры для участия в мундиале.

Анна Цыба

Оригинал материала: “Октагон”