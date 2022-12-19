 

В РФ начались продажи новых китайских кроссоверов Avatr 11 по цене от 5,3 млн рублей

19.12.2022, 16:50, Разное
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Отечественные дилеры предлагают приобрести новую модель кроссовера Avatr 11.

Такие данные следуют из объявлений, опубликованных дилерскими центрами во Владивостоке. В свою очередь, разные комплектации автомобиля оцениваются от 5,3 до 5,8 млн рублей. Новый кроссовер Avatr 11 построен на улучшенной платформе CHN. Модель оснащается безрамочными дверьми, панорамной крыше, мультимедийным комплексом с большим дисплеем. Также разработчики предусмотрели адаптивный круиз-контроль.

Мощность представленной модели составляет 580 л.с. Известно, что новинка обладает усиленными батареями, которые позволяют проехать на электротяге до 600 километров. Пока остальные достоинства транспортного средства не раскрыты производителем.


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