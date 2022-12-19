В РФ начались продажи новых китайских кроссоверов Avatr 11 по цене от 5,3 млн рублей

Отечественные дилеры предлагают приобрести новую модель кроссовера Avatr 11.

Такие данные следуют из объявлений, опубликованных дилерскими центрами во Владивостоке. В свою очередь, разные комплектации автомобиля оцениваются от 5,3 до 5,8 млн рублей. Новый кроссовер Avatr 11 построен на улучшенной платформе CHN. Модель оснащается безрамочными дверьми, панорамной крыше, мультимедийным комплексом с большим дисплеем. Также разработчики предусмотрели адаптивный круиз-контроль.

Мощность представленной модели составляет 580 л.с. Известно, что новинка обладает усиленными батареями, которые позволяют проехать на электротяге до 600 километров. Пока остальные достоинства транспортного средства не раскрыты производителем.