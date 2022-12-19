 

Стартовало производство нового флагманского кроссовера Honda

19.12.2022, 16:50, Разное
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В США начали производить новый флагманский кроссовер Honda Pilot.

Первые экземпляры уже вышли с конвейера и выполнены в голубом цвете кузова. Улучшенная версия автомобиля оценивается в 48,3 тысячи долларов, тогда как базовая комплектация продается за 39,1 тысячу долларов. Официальная премьера модели Pilot состоялась в ноябре. Автомобиль получил улучшенный 3,5-литровый двигатель с мощностью 289 л.с.

Представленный экземпляр сохранил прежнее шасси, а также предполагает систему полного привода. Кроссовер Pilot приводится в движение 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. В базовой версии применили ряд ассистентов безопасности. Остальные характеристики и достоинства модели пока засекречены разработчиками.


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