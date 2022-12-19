Снижает уровень холестерина и повышает иммунитет: польза кожуры манго для здоровья

Манго – экзотический фрукт, который обладает ценными для организма качествами. Многие любители этого продукта выбрасывают кожуру плода. Но так поступать не стоит. Кожура манго приносит организму пользу. Какими ценными свойствами она обладает?

Полезный состав

Кожура манго содержит немало ценных компонентов. Например, в ее составе присутствуют антиоксиданты, такие, как мангиферин, норатириол и ресвератрол.

Кожура манго богата пищевыми волокнами, витаминами, минералами. Она содержит дубильные вещества, полифенолы, каротиноиды.

Как употребление продукта влияет на организм?

Снижает уровень холестерина

Пектин, входящий в состав кожуры, уменьшает концентрацию “плохого” холестерина. И повышает уровень “хорошего”.

Исследования показали, что к таким результатам приводит ежедневное употребление около 100 грамм сырой кожуры манго в течение шести недель. В 2021 году ученые выяснили, что продукт не только уменьшает концентрацию “плохого” холестерина. Он снижает уровень триглицеридов, мочевины и креатинина.

Защищает от серьезных заболеваний

Фитохимические вещества, входящие в состав кожуры фрукта, помогают предотвратить развитие патологий миокарда. Эти компоненты обеспечивают профилактику диабета и серьезных болезней кишечника. Фитохимические вещества нормализуют артериальное давление, замедляют процесс старения кожи. Бдагодаря высокому содержанию клетчатки, продукт служит профилактикой запоров.

Помогает сбросить вес

Кожура манго содержит немного калорий. Но она богата пищевыми волокнами. И обеспечивает долгое ощущение сытости, помогая контролировать аппетит.

Это особенно важно для тех, кто стремится похудеть.

Помогает повысить иммунитет

Дубильные вещества, которые содержатся в кожуре манго, обладают противовоспалительным действием. Они усиливают иммунитет. И помогают справляться с инфекциями, уменьшают аллергические реакции.

Дубильные вещества очищают организм от вредных компонентов, выводят токсины из клеток тела.

Обладает антиоксидантными свойствами

В состав кожуры манго входят полифенолы. Эти вещества являются антиоксидантами. Они помогают организму бороться со свободными радикалами, предотвращают повреждение клеток. Экстракт кожуры манго отличается мощным антиоксидантным действием. Он помогает бороться с окислительным стрессом, который провоцирует развитие диабета.

Кожура манго улучшает состояние здоровья.

Стоит задуматься о том, чтобы употреблять фрукт вместе с ней.