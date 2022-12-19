Еда до и после бега усилит результат от тренировки: на какие блюда обратить внимание

Грамотно составленный план здорового питания позволяет достичь поставленных целей и даже ускорить темп бега. Это особенно ценно, когда вы готовитесь к полумарафону или просто хотите повысить уровень активности, чтобы похудеть или улучшить самочувствие. Какие моменты следует учитывать в рационе?

Почему питание важно для бегунов

Тело подпитывается питанием, которое также способствует нормальному восстановлению после физической активности. Потребность в калориях и макроэлементах является важным компонентом стратегии питания бегуна. Бег может значительно увеличить потребность в энергии, которую вы используете каждый день. Именно поэтому так важно сбалансировать потребление энергии в соответствии со своими целями.

Источники этих калорий также важно учитывать. По словам экспертов, для большинства бегунов углеводы должны составлять основную часть ежедневного рациона. Они должны потреблять от 4 до 10 г/кг в сутки день. В зависимости от непосредственной цели и режима тренировок, эти показатели могут варьироваться. Но, как правило, стремящиеся к максимальной производительности люди должны стремиться к верхнему пределу. Более низкое потребление углеводов больше подходит для спортсменов, которые бегают трусцой с целью похудеть.

Что есть перед пробежкой?

Лучший способ максимизировать пользу от каждой пробежки — это спланировать свой рацион во время тренировки, в дополнение к ежедневной потребности в калориях и макроэлементах, необходимых для повышения эффективности бега.

Составление определенного плана питания будет сильно зависеть от времени, когда вы предпочитаете бегать. Например, пробежку во второй половине дня следует проводить примерно через 1–2 часа после трапезы. Занятия спортом ранним утром лучше проводить натощак или после легкого перекуса. Сэндвич с курицей, тост с джемом, хлопья с молоком — вот несколько хороших примеров блюд с утра.

Что есть после пробежки?

Чтобы помочь мышцам восстановиться и подготовиться к следующей тренировке, очень важно пополнить запасы израсходованной энергии. Углеводы с высоким гликемическим индексом помогают быстрее всего восстановить гликоген. Среди них можно выделить макароны, рис, картофель. Белок так же важен, как и углеводы. Их сочетание позволяет ускорить восполнение запасов гликогена, а также помочь мышцам восстановиться.

Не стоит забывать после каждой пробежки о питьевом режиме. Во время занятий спортом организм теряет с потом много жидкости. Восполнить дефицит можно с помощью обычной воды, энергетического напитка, восстановительного коктейля на основе белков и углеводов, или даже молока. Ученые доказали, что последнее эффективно увлажняет организм после тренировки.

В заключение необходимо еще раз отметить, что пробежки будут более эффективными при следовании плану здорового питания. Если вы хотите бегать быстрее, оптимальна еда с высоким содержанием углеводов. При острой необходимости похудеть лучше уменьшить потребление углеводов.