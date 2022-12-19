Ким Кардашьян, Хайди Клум, Крис Дженнер и другие гости рождественской вечеринки Пэрис Хилтон

В минувшие выходные 41-летняя Пэрис Хилтон вместе с семьей организовала рождественскую вечеринку для звездных друзей прямо у себя дома. На празднике присутствовали муж Пэрис Картер Реум, младшая сестра Ники и родители Кэти и Рик Хилтон, а также Ким Кардашьян с мамой Крис Дженнер, Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем и его братом Биллом, легендарная певица Пола Абдул и многие другие.

Моя мама всегда устраивает самые культовые вечеринки, – написала Пэрис в посте с фото.

Отметим, что на мероприятии хозяйка вечеринки Пэрис выступила диджеем и отыграла для друзей зажигательный танцевальный сет. Помимо музыкальной программы гости насладились изысканным ужином и с удовольствием позировали для снимков на фоне пышного рождественского декора.

Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом Хайди Клум, Пэрис Хилтон Пэрис Хилтон, Пола Абдул Пэрис Хилтон, Крис Дженнер, Кэти Хилтон, Ким Кардашьян, Ники Хилтон Пэрис и Ники Хилтон с родителями Билл Каулитц, Хайди Клум, Том Каулитц