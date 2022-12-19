 

Ким Кардашьян, Хайди Клум, Крис Дженнер и другие гости рождественской вечеринки Пэрис Хилтон

19.12.2022, 16:20, Разное
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В минувшие выходные 41-летняя Пэрис Хилтон вместе с семьей организовала рождественскую вечеринку для звездных друзей прямо у себя дома. На празднике присутствовали муж Пэрис Картер Реум, младшая сестра Ники и родители Кэти и Рик Хилтон, а также Ким Кардашьян с мамой Крис Дженнер, Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем и его братом Биллом, легендарная певица Пола Абдул и многие другие.

Моя мама всегда устраивает самые культовые вечеринки, – написала Пэрис в посте с фото.

Отметим, что на мероприятии хозяйка вечеринки Пэрис выступила диджеем и отыграла для друзей зажигательный танцевальный сет. Помимо музыкальной программы гости насладились изысканным ужином и с удовольствием позировали для снимков на фоне пышного рождественского декора.

Пэрис Хилтон, Ким КардашьянПэрис Хилтон с мужем Картером РеумомХайди Клум, Пэрис ХилтонПэрис Хилтон, Пола АбдулПэрис Хилтон, Крис Дженнер, Кэти Хилтон, Ким Кардашьян, Ники ХилтонПэрис и Ники Хилтон с родителямиБилл Каулитц, Хайди Клум, Том Каулитц


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