 

Меган — новая Диана – Личное мнение

19.12.2022, 16:14, Разное
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Мало кто обратил внимание на слова принца Гарри о том, кого он видит в своей жене.

А зря.


Фото: Соцсети

«Меган так похожа на мою мать. В ней столько же сострадания, столько эмпатии. В ней чувствуется та же уверенность. В ней есть тепло», — признался рыженький младший сын.

А ведь действительно! И я это чувствовала.

Очень похожа Меган на принцессу сердец Диану. И жену Гарри, и жену Чарльза королевская семья не любила.

А почему не любила? А потому что добрые, душевные, честные. Тёплые, как считает Гарри, сын Дианы и муж Меган Маркл.

Вот только с Дианой жизнь обошлась сурово. Она не получила любви и поддержки мужа. Тем сильнее ненавидят обыватели и члены королевской семьи Меган — её-то муж любит и поддерживает во всём.

Как тут не беситься-то?

Сначала настороженное, а затем и вовсе неприязненное отношение к Меган возникло не просто так — многие члены семьи помнят Диану. Именно её они увидели в образе такой же искренней жены Гарри.

И поняли, что им всем грозит то, что Диана не довела до конца — не смогла искренностью и чувствами победить их чопорность и высокомерие.

Согласны с тем, что Меган можно назвать новой Дианой?

Источник: Лена Миро


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