Меган — новая Диана – Личное мнение
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Мало кто обратил внимание на слова принца Гарри о том, кого он видит в своей жене.
А зря.
Фото: Соцсети
«Меган так похожа на мою мать. В ней столько же сострадания, столько эмпатии. В ней чувствуется та же уверенность. В ней есть тепло», — признался рыженький младший сын.
А ведь действительно! И я это чувствовала.
Очень похожа Меган на принцессу сердец Диану. И жену Гарри, и жену Чарльза королевская семья не любила.
А почему не любила? А потому что добрые, душевные, честные. Тёплые, как считает Гарри, сын Дианы и муж Меган Маркл.
Вот только с Дианой жизнь обошлась сурово. Она не получила любви и поддержки мужа. Тем сильнее ненавидят обыватели и члены королевской семьи Меган — её-то муж любит и поддерживает во всём.
Как тут не беситься-то?
Сначала настороженное, а затем и вовсе неприязненное отношение к Меган возникло не просто так — многие члены семьи помнят Диану. Именно её они увидели в образе такой же искренней жены Гарри.
И поняли, что им всем грозит то, что Диана не довела до конца — не смогла искренностью и чувствами победить их чопорность и высокомерие.
Согласны с тем, что Меган можно назвать новой Дианой?
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Источник: Лена Миро
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