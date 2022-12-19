Эксперт рассказал, как советским мультфильмам не попасть под действие закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

Юрист Алексей Копейкин назвал механизмы, которые могут обезопасить создателей и трансляторов советских мультфильмов в связи с принятием Госдумой закона о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей.

– При определённых трактованиях под нож может пойти любое аудиовизуальное произведение, где речь идёт о хороших отношениях между двумя лицами одного пола. Если брать советские мультфильмы, которые и так прошли серьёзную цензуру, то такой риск существует у таких хитов как «Винни-Пух», «Ну погоди!» и даже «Каникулы в Простоквашино», где герои одного пола живут втроём и к ним иногда заходит почтальон, – поясняет эксперт.

По его мнению, если в одних мультфильмах достаточно применить графические эффекты, то в других потребуется изменить сюжет.

– Винни-Пуху можно просто дорисовать бородку, тогда Пятачок станет его внуком, волка можно облачить в форму украинских военных, а зайцу дорисовать символ спецоперации – букву Z, а вот героям из Простоквашино придётся создать свой добровольческий отряд и поехать на Донбасс, а почтальон мог бы стать волонтёром и привозить им беспилотники, – заключил специалист.

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