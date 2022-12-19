Собянин запустил на юге Москвы завод по производству автокомпонентов

По словам градоначальника, продукция предприятия необходима для сборки автомобилей в Москве и практически на всех заводах страны. Производственная площадка на юге столицы станет основой для возрождения отечественного автопрома, подчеркнул мэр.

На заводе установлено 112 единиц промышленного оборудования. Это линии, прессы холодной штамповки, обрабатывающие центры, координатно-измерительная машина и прочее, сообщается на портале mos.ru.

Завод построила компания “Альфа Автоматив Техноложиз”. Предприятие производит кузовные двигатели для коммерческого и легкового транспорта и поставляет компоненты на сборочные площадки в России и за границей.

Независимый экономист Андрей Бархота назвал открытие нового производства отличным примером последовательного и успешного импортозамещения в машиностроении. Завод создавался с учетом всех логистических и операционных нюансов, что позволило запустить все процессы согласно планам даже в условиях санкций, отметил эксперт.

“Вновь созданные 200 рабочих мест завода позволят поддержать и увеличит занятость в широком круге смежных отраслей. Запуск нового завода – весомый вклад в развитие экономики Москвы и ее машиностроительного кластера”, – уверен Бархота.

Напомним, что в ноябре мэр столицы запустил серийное производство кроссоверов на возрожденном заводе “Москвич”. Пока там будут заниматься крупноузловой сборкой автомобилей, а через несколько лет начнется выпуск на собственной платформе.