 

“Смотрю на нее, и становится жалко”: Алехно о трудной судьбе 5-летней дочери

19.12.2022, 15:52, Разное
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У Руслана Алехно от второго брака есть дочь Варвара. Ей всего пять лет, но она уже – человек занятой. “В декабря у нее очень серьезная занятость, – признается певец. – Она хотя и ходит в детский сад, но попутно выступает с детским ансамблем “Домисолька”. Я смотрю на нее, и мне становится ее жалко – я в пять лет так не работал”.

При этом Алехно оказался еще и очень строгим отцом – с ним не забалуешь! “Я контролирую все – что смотрит мой ребенок, как разговаривает, с кем общается, как ведет себя дома и в гостях, – пояснил он. – Я хотя и прощаю ей многие вещи, но стараюсь быть объективным”.

Сам Руслан тоже рос в семье строгой. “Отец у меня (Федор Васильевич Алехно – Прим. ред) – человек военный, никаких шалостей не допускал, – говорит артист. – Я жил в режиме “подъем – отбой”. К тому же семья была среднего достатка, за все мое детство мы всего два раза на “Москвиче” съездили на Азовское море. У меня вообще ничего не было! И я даже рад, что у меня было именно такое детство, которое сделало из меня человека, понимающего, что такое труд, знающего ценность деньгам”.

Отец, кстати, не сразу принял желание Руслана заниматься музыкой. “Он хотел, чтобы я тоже стал военным, – вспоминает Алехно. – А я хотя и отслужил четыре года в армии (отслужив полтора года срочной службы в войсках ПВО он перевелся на контрактную службу, в “Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь”, с которым гастролировал два с половиной года по Европе – Прим. ред.), но в итоге пошел по другой дороге, и папа был вынужден принять мой выбор. И сказал мне: “Оставайся собой! Сохрани в себе то воспитание, которое мы тебе дали – на любой работе, при любом социальном статусе”.


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