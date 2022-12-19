Скандалы: Прожить до зарплаты

Ростовщики отмечают приток клиентов

Рост розничного кредитования в России замедлился. По оценке ЦБ, к концу года затишье наблюдается во всех основных сегментах — ипотека, потребительское кредитование, автокредиты. Самыми «живучими» оказались только микрозаймы. Россияне готовы занимать деньги под 365% годовых, потому что им не хватает на текущие нужды.

Ура! Ростовщики торжествуют…

По оценке регулятора, микрофинансовый рынок, ненадолго просевший сразу после февраля, к третьему кварталу начал восстанавливаться. Темпы роста портфеля займов составили 5%. А по прогнозу «Эксперт РА», прирост портфеля микрофинансовых организаций (МФО) за 2022 год может составить 30%.

Генеральный директор МКК Creditter Игорь Смирнов утверждает, что выдачи займов восстанавливались быстрее, чем банковское кредитование. «В четвертом квартале 2022 года рынок может частично наверстать упущенный рост в течение года», — прогнозирует Смирнов.

Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев добавляет, что положительная динамика наблюдалась в каждом квартале, независимо от шоков, с которыми россияне столкнулись в феврале, а затем в сентябре.

«Объем выдач в 2022 году увеличился примерно на 50%. В сентябре мы увидели незначительную просадку, но однозначно связывать это с объявлением частичной мобилизации не стоит. Есть и другие факторы. Например, в августе мы проводили более активную маркетинговую политику, что привлекло дополнительных клиентов. Уже в октябре рост выдач возобновился», — оценил итоги года генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Перехватить до зарплаты

Ежемесячно россияне оформляют свыше 2,3-2,5 млн займов «до зарплаты». И совокупно занимают у МФО порядка 170 млрд рублей в месяц.

Как отметил Андрей Пономарев, примерно в половине случаев люди берут такие займы на текущие потребительские нужды или непредвиденные расходы.

«Среди других популярных целей – ремонт недвижимости, автомобиля или крупные покупки. На каждую из них приходится примерно по 12–13%. Еще по 7% составляет доля займов на лечение и все, что связано с отдыхом, праздниками и подарками. Естественно, в декабре последняя категория резко возрастает», — добавляет Пономарев.

Он также отметил, что к концу года средняя запрашиваемая сумма займа выросла на 7,5%. В третьем квартале она составила 12,3 тыс. рублей. Средняя сумма реальных выдач при этом увеличилась существеннее – на 10,5%, или до 10 тыс. рублей.

Коралловые рыбки против тяжеловесов

Главный инвестиционный стратег БКС Максим Шеин отмечает, что в микрофинансовых организациях и под огромные проценты (от 1% в день, то есть 365% годовых) россияне занимают не от хорошей жизни. «МФО — самые востребованные в условиях непростой экономической ситуации и в ситуации с доходами людей. Это прямое следствие снижения реальных располагаемых доходов населения. Можно расценивать это как экономический индикатор — у граждан не все благополучно», — говорит Шеин.

Генеральный директор МКК Creditter Игорь Смирнов добавляет: «Косвенным показателем снижения доходов граждан является сокращение спроса на заемные средства. Начиная с февраля на микрокредитном рынке происходит снижение числа заявок и сумм займов. Люди перешли к сберегательной модели поведения. Сокращение условного среднего класса в этом году произошло также за счет отъезда определенной части платежеспособной аудитории в связи с мобилизацией».

При этом банкирам впору позавидовать популярности микрофинансовых организаций. По данным ЦБ, только в первом полугодии, когда портфель банковских потребительских кредитов сократился на 2%, портфель МФО вырос почти на 20%.

Максим Шеин объясняет это тем, что МФО не так зарегулированы Центробанком. «МФО подвижные, как маленькие коралловые рыбки. Если большой рыбе тяжело спрятаться от проблем, то маленькая — юрк в кораллы. И все», — такое сравнение привел Шеин. Аналитики «Эксперт РА» добавляют: «В отличие от банковского рынка санкционная политика иностранных государств не затронула микрофинансовый сектор напрямую, что также позволило ему развиваться быстрее банковской розницы».

Дорого, но быстро

Игорь Смирнов отмечает, что рост рынка был обеспечен преимущественно PDL займами (кредит до зарплаты, — прим.Ред.) «Быстрому восстановлению этого сегмента способствовал в том числе приток банковских клиентов. В банках заемщики стали сталкиваться с отказами в результате ужесточения кредитных политик, а МФО смогли предложить условия близкие к банковским», — отметил Игорь Смирнов.

Глава финансовой онлайн-платформы Webbankir также отметил, что краткосрочные PDL-займы оказались наиболее устойчивым к кризису сегментом. «В отличие от Installment loans или POS это наиболее устойчивый к кризису сегмент, так как он обеспечивает самые насущные потребности людей», — добавил глава финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Центробанк в своем аналитическом обзоре объяснил интерес россиян к краткосрочным займам повышенным уровнем неопределенности в экономике. «На фоне роста цен на товары, удорожания займов, изменения ситуации на рынке труда и неопределенности в отношении будущих доходов спрос клиентов сместился от долгосрочных к краткосрочным и среднесрочным займам», — объясняют аналитики ЦБ.

Денег нет, но вы держитесь

В 2022 году сегмент микрокредитования показал небольшой провал только в начале весны. Так, по статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле россияне оформили 1,91 млн микрозаймов, или -19,7% к марту текущего года. Уже в мае выдача микрозаймов вернулась к февральскому уровню: было выдано 2,38 млн займов. Аналитики НБКИ отметили, что тогда практически был отыгран апрельский спад.

К осени рынок стабилизировался. «Во многом это было обусловлено более консервативной кредитной политикой микрофинансовых организаций, которые в сентябре-октябре старались выдавать займы только гражданам с кредитной историей «приемлемого» качества. Кроме того, в последнее время граждане все больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения, не стремясь к наращиванию своей долговой нагрузки», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Микрокредитование традиционно лидирует по уровню просроченной задолженности. Процент просрочки более 90 дней по состоянию на первое полугодие составлял 34%. В сентябре-октябре, сообщал «Финам», уровень просроченной задолженности в портфелях микрофинансовых организаций рекордно вырос: до 43%. Проблемными оказались 7 млн микрозаймов.

Андрей Пономарев, напротив, считает, что уровень просрочки начала снижаться: «Наибольшую просрочку в 2022 году мы увидели в марте, сразу после начала СВО. После этого на протяжении полугода доля просроченных займов снижалась. Сейчас она на 8 п. п. ниже, чем была весной». Игорь Смирнов согласен с коллегой: массовых дефолтов на рынке не произошло.

«Уровень просрочки на рынке, по разным оценкам, находится в диапазоне 25–30%, что является вполне приемлемым уровнем. К тому же, в условиях высокой турбулентности, улучшилась платежная дисциплина заемщиков. Займы стали брать на действительно неотложные нужды, погашать долг своевременно для избежания роста долговой нагрузки», — резюмировал Смирнов.

Фото: Скандалы.ру

Екатерина Максимова

Оригинал материала: “Новые Известия”