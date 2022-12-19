 

В РФ начались продажи электромобилей Volkswagen ID.3 по цене от 2,5 млн рублей

19.12.2022, 15:25, Разное
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В РФ вышел в продажу новый электрический кроссовер Volkswagen ID.3.

Покупатели смогут выбрать модель как с минимальным пробегом от 2,47 млн рублей, так и новые экземпляры, цены на которые достигают 3,6 млн рублей. Вместе с тем продажа происходит исключительно по предварительному заказу, а потому окончательная стоимость кроссовера может измениться. Новый ID.3 выполнен на улучшенной платформе MEB.

На европейском рынке электрокар доступен с электромоторами на 145, 150 и 204 л.с. мощности. В разных комплектациях запас хода на электротяге составит от 348 до 548 километров. Уже весной следующего года состоится премьера обновленного электрокара Volkswagen ID.3, который существенно превосходит предшественника.


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