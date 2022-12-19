Стесняемся обращаться за помощью к продавцу: какие ошибки мы совершаем в хозяйственных и строительных магазинах

Если вы запланировали ремонт или просто вам нужно что-то для хозяйственных нужд, вы конечно пойдете в магазин «все для дома». Там есть все, что нужно, но знаем ли мы, как это самое «все что нужно» получить без проблем? Часто мы делаем много глупых ошибок в такого рода магазинах, а потом сами же из-за них страдаем. Вот самые распространенные из них.

Приходить за покупками без плана и списка

Не ждите, пока вы окажетесь в магазине, чтобы точно определить, что вам нужно. Важно знать точную марку, модель и количество того, что требуется, чтобы избавить себя от лишней головной боли. Прежде чем идти в магазин, убедитесь, что у вас есть все необходимые детали и инструменты на случай, если вам понадобится запастись дополнительными предметами. Откройте всю упаковку, чтобы еще раз проверить, есть ли у вас необходимые инструменты.

Хорошие покупатели всегда приходят с готовым списком. Он помогает сосредоточиться на задаче, спланировать маршрут по магазину и гарантирует, что вы не вернетесь домой с неполным набором нужных вещей. Собираете ли вы садовые принадлежности, инструменты или запчасти, запаситесь больше, чем вам нужно, если есть какие-то сомнения.

Не обращаться за помощью к продавцам

Если вы не эксперт в строительстве и ремонте, не бойтесь просить о помощи продавцов. Иногда все не так, как вы думаете. Герметик может быть с изоляцией или материалами для покраски. Песок может быть в отделе ландшафтного дизайна или с материалами для бетона. Если вы расскажете консультантам о своем проекте, они помогут вам найти все, что нужно.

Понимание планировки вашего местного хозяйственного магазина сэкономит вам нервы и время. Если вы частый посетитель строительного магазина, подружитесь с его сотрудниками. Даже если не все из них окажутся экспертами, большинство из них интересуются строительством, садоводством или дизайном. Даже если вы провели исследование и знаете, что вам нужно, иногда полезно обсудить это с кем-то еще.

Использовать оборудование магазина без разрешения

Если вы когда-нибудь ждали 20 минут, пока кто-нибудь поможет вам перерезать веревку, возможно, у вас возникло искушение сделать это самостоятельно. Но использование оборудования, предназначенное для сотрудников, опасно и может привести к огромным проблемам в случае аварии.

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Самостоятельная попытка нарезать доску на части может привести к тому, что охрана заинтересуется вами. В лучшем случае вас попросят покинуть магазин без предметов, за которыми вы пришли. Оставьте тяжелую работу профессионалам, если только вы не получили явного разрешения на использование их оборудования.

Лазать по полкам и перекладывать товар

Если вам трудно что-то достать, попросите помощи, а не лазайте по полкам сами. Хотя они кажутся прочными, полки в хозяйственном магазине не предназначены для лазания. Легко уронить что-то на себя или другого покупателя, сломать сам стеллаж или обрушить его. Также не стоит оставлять большие, тяжелые или длинные предметы в проходе. Это может быть опасно для других клиентов.

Даже если может быть трудно найти нужные детали, не следует вынимать их из упаковки, а затем класть не в то место. Если вы не можете вспомнить, откуда что-то взялось, вам следует обратиться за помощью к тому, кто там работает. Гайки, болты, шайбы, винты и другие мелкие детали сортируются по размеру и типу. Если положить их обратно в неположенном месте, человеку, который придет после вас, будет очень тяжело, не говоря уже о работниках магазина.

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Нести самостоятельно тяжелые и громоздкие вещи

Нет необходимости самому нести через весь магазин тяжелые коробки, длинные доски или листы ДСП. Если ваш предмет громоздкий, попросите помощи у сотрудника, а не «ломайте спину», пытаясь тащить что-то слишком большое для вас. Носить это по магазину опасно не только для вас, но и для окружающих.

Особенно опасны такие маневры, если на вас надета неподходящая обувь. Вокруг много людей, толкающих тяжелые тележки, так что сандалии — плохая идея. Риск удваивается для мест, где вы можете найти острые предметы на полу. Если вы идете в хозяйственный магазин, наденьте обувь с закрытыми носками, а не сандалии или шлепанцы, чтобы защитить ваши ноги от всех опасностей, с которыми вы можете столкнуться.

Вы можете посещать магазин много раз без происшествий, но достаточно одного раза, чтобы огромное ведро в краской упало вам на голые пальцы ног, стеллаж сломался, а мелкие гвозди или шурупы высыпались из коробок на пол. Чтобы всего этого избежать, следуйте простым правилом. И еще — в строительный магазин старайтесь ходить без маленьких детей. Тогда все участники шопинга будут в безопасности.