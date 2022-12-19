Распутываем пряди пальцами: правильный уход за кудрявыми волосами

Кудрявые волосы часто спутываются и пушатся, неровно прилегают друг к другу, пересыхают и легко ломаются. Уход за непокорными локонами – непростая задача. Если их обладательница хочет выглядеть аккуратно и привлекательно, ей следует придерживаться нескольких правил.

Мытье

Чтобы кудри стали более объемными, во время водных процедур надо наклонять голову вперед. Шампунь наносят только на корни. В результате образуется достаточное количество пены. Чтобы удалить выпавшие волоски после мытья, пряди расчесывают гребнем с редкими зубцами.

Бальзам смывают особым способом. Набирают в ладони воду. Сжимают пряди по направлению к корням.

Сушка

Это совсем не сложная процедура. Но обладательницам кудрявых волос надо соблюдать несколько правил. Прежде всего, после мытья волосы следует хорошо отжать, чтобы избавиться от излишков воды. Иначе пряди потеряют форму. Если локоны стали чересчур сухими, их надо сбрызнуть водой из пульверизатора.

Затем на волосы наносят средство, которое не требует смывания. Например, кондиционер, который задерживает влагу. Благодаря ему локоны не будут пушиться.

Кудрявые волосы лучше сушить естественным путем, обмотав голову полотенцем. Применять фен не рекомендуется. Горячий воздух пересушивает пряди.

Укладка

Если применять фен все-таки надо, перед сушкой на волосы наносят небольшое количество геля. Чтобы пряди не потеряли объем, во время использования фена голову наклоняют вперед.

Эксперты советуют сушить кудрявые волосы только холодным воздухом. Если пряди спутались, достаточно слегка встряхнуть их. Если укладка помялась после сна, ее следует немного освежить. Локоны слегка смачивают по всей длине. Наносят увлажняющее средство. Распутывают пряди пальцами, чтобы восстановить кудри.

Есть несколько способов, помогающих освежить укладку. Но не все они подходят обладательницам кудрявых волос.

Самый бюджетный вариант – соединить небольшое количество кондиционера с водой в пульверизаторе. И побрызгать пряди этой смесью. Размять локоны руками, чтобы усилить эффект. В косметических магазинах есть широкий выбор средств для укладки. В том числе тех, которые восстанавливают ее. Но обладательницам кудрявых волос надо проявлять особую внимательность при выборе такой продукции.