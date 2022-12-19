 

Новогодняя ночь в ресторане-дворце «Турандот»: Полина Гагарина, Леонид Агутин и вечеринка в стиле бразильского карнавала

19.12.2022, 14:55, Разное
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2023-й год ресторан-дворец, известный своими интерьерами в стиле шинуазри, встречает ярким бразильским карнавалом. Гостей ждут зажигательные ритмы самбы и румбы, выступление Леонида Агутина и Полины Гагариной, поздравление Деда Мороза и, как всегда, множество призов и подарков. Страстные танцы, невероятные костюмы и зажигательная музыка, под которую неизбежно захочется танцевать, на одну ночь превратят залы «Турандот» в улицы Рио-де-Жанейро.

Леонид Агутин

Шеф-повар ресторана Дмитрий Еремеев приготовит изысканное новогоднее меню из семи курсов. Но это же «Турандот»! Даже у обязательного оливье с пикантной уткой будет необычный азиатский колорит, а черная икра превратит пастернак в настоящий деликатес. Креветки с карри, краб с юдзу, чилийский сибас с соусом из черных бобов и бифштекс с грибным муссом – праздничный ужин подарит яркие впечатления и сделает новогоднюю ночь по-настоящему особенной.

Полина Гагарина

В стоимость билетов входит гастрономический сет и бутылка шампанского на двоих (Collery Grand Cru – для всех категорий билетов, кроме VIP, и Henri Giraud Fut de Chene MV16 – для билетов категории VIP).

Золотой зал (1 и 2 этажи) – 110 000 руб.
Серебряный зал (1 этаж) – 90 000 руб.
Серебряный зал (2 этаж) – 70 000 руб.
Детский билет – 45 000 руб.
VIP-билет – по запросу
 


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