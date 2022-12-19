 

Шоураннер “Эмили в Париже” Даррен Стар прокомментировал слухи об участии в проекте Ким Кэттролл

19.12.2022, 14:55, Разное
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66-летняя Ким Кэттролл появилась на недавней премьере третьего сезона шоу Netflix “Эмили в Париже” в Нью-Йорке, чем спровоцировала слухи о том, что сыграет эпизодическую роль в новых сериях. Создатель проекта Даррен Стар, который также работал и над легендарным “Сексом в большом городе”, вышел на связь с прессой и прокомментировал слухи.

Для меня это никогда не касалось кастинга как такового, – сказал сценарист в диалоге с People. – Речь идет о том, чтобы найти правильную роль для правильного человека. И я бы с удовольствием поработал с Ким, просто проблема в том, чтобы найти роль, достойную Ким. 

Даррен Стар и звезда сериала “Эмили в Париже” Лили Коллинз

Впрочем, Стар не стал исключать возможность того, что Кэттролл появится среди героев “Эмили в Париже”. 

Если все получится, это будет весело. Так что давайте посмотрим, что произойдет, – заинтриговал он фанатов.

Отметим, что несколько недель назад в интервью Variety Даррен Стар уже намекал на появление Ким Кэттролл в проекте. 

Это замечательная идея. Не в данный момент, но было бы забавно увидеть, как это происходит, – сказал он тогда.

Премьера третьего сезона “Эмили в Париже” состоится на Netflix 21 декабря. Трейлер новых серий вышел в начале месяца. 

В мае этого года Ким Кэттролл впервые за три года вышла в свет вместе со своим возлюбленным Расселлом Томасом. Актриса и педагог по ораторскому мастерству, который младше нее на 20 лет, вместе уже шесть лет и отпраздновали годовщину в апреле. При этом регистрировать свои отношения официально они не спешат.


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