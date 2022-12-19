Проблемы с БМП вынудили Минобороны ФРГ созывать внеочередной совет

Ненадёжность БМП «Пума», выявленная на недавних учениях, вынудила Минобороны ФРГ созвать внеочередной совет, пишет Das Erste. По словам депутата бундестага Йохана Вадепуля, сложившаяся ситуация является «кошмаром», потому что «Пума» должна была стать основной боевой системой бундесвера.



AP

В 2015 году немецкую БМП «Пума» назвали самой современной БМП в мире, пишет Das Erste. Однако недавние учения показали большие проблемы «Пумы» с надёжностью. Заместитель главы фракции ХДС в бундестаге Йохан Вадепуль назвал ситуацию «кошмаром»: по его словам, «Пума» должна была стать основной боевой системой немецкой армии, и если она выходит из строя — значит небоеспособна вся армия.

При этом военный эксперт Томас Вигольд предостерёг от поспешных выводов, пишет Das Erste. Вигольд отметил, что причины поломок БМП пока до конца не выяснены: возможно, ошибки были допущены уже производителем, однако есть вероятность того, что войска неверно проводили техобслуживание. Как пишет Das Erste, Минобороны ФРГ пришлось собирать внеочередной совет для обсуждения ситуации, на котором будет присутствовать и сама руководитель ведомства Кристина Ламбрехт.

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала решить проблему с «Пумами», пишет Das Erste. «У нас есть обязательства перед НАТО, которые нужно выполнять. И если сейчас есть проблемы, их нужно решить», — приводит издание слова Штрак-Циммерман. Das Erste напоминает, что БМП «Пума» должны стать частью сил быстрого реагирования НАТО в начале 2023 года.