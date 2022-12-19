 

Мнение: Обреченная Молдова

19.12.2022, 14:35, Разное
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В пятницу в Молдове приостановили дейчствие лицензий шести русскоязычных телеканалов – Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV.

Решение принято Комиссий по чрезвычайным ситуациям (КЧС). Действие лицензий приостановлено на период чрезвычайного положения. То есть на неопределенный срок…

В КЧС объяснили, что приостановили действия русскоязычных каналов « …в целях защиты информационного пространства и предотвращения риска дезинформации путем распространения заведомо ложных сведений или попыток манипулирования общественным мнением» (отсюда).

Не удивлен. Это решение уже давно назревало. С того самого времени, как начались проблемы с поставками газа в Молдову. А тем более после нынешнего осеннего обострения ситуации, о чем уже рассказывал:

Молдова уже обречена выйти из орбиты влияния России? Не по пути Молдове с Россией?

Иллюстрация  отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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